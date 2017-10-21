Мост через реку Весеча в Куньинском районе будет капитально отремонтирован

13:51, 22 октября 2017, ПАИ

В Куньинском районе будет капитально отремонтирован мост через реку Весеча, расположенный на автодороге Михайловское – Раонь. На сайте госзакупок объявлен аукцион на разработку проектной документации.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 500 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете муниципалитета.

«Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния», - говорится в техзадании.

Первый этап работ должен быть выполнен до 31 декабря 2017 года, второй - с 1 января по 30 сентября 2018-го.