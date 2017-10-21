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Культура

День бабушки и дедушки отметят в Пушкинском заповеднике

День бабушки и дедушки, который в России празднуют 28 октября, отметят в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, специально к этому дню в музее готовят выставку портретов пушкиногорских бабушек и дедушек, причём создают эти картины (в разных техниках, из разных материалов) внуки портретируемых.

Задумали в музее и «ответную акцию»: по замыслу организаторов праздника, бабушки и дедушки напишут письма своим «потомкам в третьем колене». Эти «Заветы внуку» торжественно запечатают в специальную коробку и отдадут адресатам ровно через десять лет, 28 октября 2027 года.

Кроме того, в программе Дня бабушки и дедушки — кукольное интерактивное представление и чаепитие с домашними пирогами. Всем гостям музея, отметила Лидия Токарева, в этот день традиционно напомнят о трогательной любви Александра Пушкина к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, о той заботе, которой она окружала своего гениального внука, и — шире — о непереоценимой роли бабушек и дедушек в российской семье, в деле воспитания подрастающего поколения.

Подробнее о празднике и его программе-2017 в «Михайловском» можно узнать на официальном сайте музея.

День бабушки и дедушки проведут в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнется он в 15:00. Вход на праздник свободный для всех жителей и гостей Святогорья.

 

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