До +6 градусов обещают псковские синоптики 23 октября
23 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3…+2, днем: +1…+6.
Атмосферное давление высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.