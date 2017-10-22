До +6 градусов обещают псковские синоптики 23 октября

17:26, 22 октября 2017, ПАИ

23 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3…+2, днем: +1…+6.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.