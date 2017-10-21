Плановые проверки коллекторов начнут проводить приставы с 2018 года

14:08, 22 октября 2017, ПАИ

В 2018 году судебные приставы начнут проводить плановые проверки деятельности коллекторов, пока они проводятся лишь по обращениям граждан. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

«В соответствии с действующим законодательством территориальными органами ФССП России будут разработаны планы проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, на 2018 год», - сказал Д. Аристов. Они войдут в ежегодный план проверок, который формирует Генпрокуратура России. После утверждения план будет размещен на сайте ФССП России.

В настоящее время в РФ 158 компаний включены в реестр ФССП для ведения коллекторской деятельности.

Глава ФССП рассказал, что за первый год контроля за деятельностью коллекторов (с января по август) было возбуждено 442 административных дела по статье 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По результатам их рассмотрения суды назначили штрафы 152 лицам на общую сумму 5,5 млн рублей. За этот период приставы инициировали 17 проверок коллекторских агентств, включенных в госреестр, 10 уже завершены, пяти юридическим лицам выданы предписания об устранении нарушений.

Как отметил Дмитрий Аристов, 16 административных протоколов составлено в отношении «серых коллекторов». «По результатам рассмотрения судами 11 материалов лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей», - добавил руководитель службы.