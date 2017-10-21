Балет «Жизель» покажут сегодня в псковской филармонии

14:46, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября в 16:00 в БКЗ Псковской областной филармонии будет представлен балет в двух действиях «Жизель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Русский национальный классический балет - молодой коллектив, но зарекомендовавший себя как профессиональный и трудолюбивый, ищущий новые решения для своих спектаклей. Большую часть времени он гастролирует по миру. Спектакли с успехом встречают зрители разных стран Европы, Америки, Азии и Африки. За небольшую творческую жизнь у коллектива появились свои поклонники и почитатели в разных уголках мира, которые с ждут приезда артистов и новых спектаклей.

РНКБ гастролирует не только за рубежом, коллектив не забывает и про своего зрителя. Гастроли по России для него являются одной из главных задач. «Гастролируя по России, РНКБ ставит перед собой задачу донести это прекрасное искусство - балет, не растерять ни одной его составляющей (о чем писалось выше) до зрителя, в разных уголках нашей большой Родины. Коллектив с трепетом бережет и хранит русское классическое наследие балета. Старается сделать каждый спектакль ярким, праздничным и незабываемым, чтобы зритель уходя после спектакля , еще долго оставался в приподнятом настроении», - говорится в анонсе.

Добавим, цена билета на балет составляет от 500 до 1000 рублей.