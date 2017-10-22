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Общество

Здания двух районных судов в Псковской области ждет капремонт

Здания Куньинского и Стругокрасненского районных судов ждет капитальный ремонт. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение их обследования и разработку проектно-сметной документации.

Заказчиком работ выступает Управление судебного департамента в Псковской области. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 150 тысяч рублей, источник финансирования – федеральный бюджет.

Аукцион назначен на 30 октября, срок исполнения госконтракта – 45 календарных дней с момента его подписания.

 

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