Здания двух районных судов в Псковской области ждет капремонт
Здания Куньинского и Стругокрасненского районных судов ждет капитальный ремонт. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение их обследования и разработку проектно-сметной документации.
Заказчиком работ выступает Управление судебного департамента в Псковской области. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 150 тысяч рублей, источник финансирования – федеральный бюджет.
Аукцион назначен на 30 октября, срок исполнения госконтракта – 45 календарных дней с момента его подписания.