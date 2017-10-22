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Общество

Опубликован рейтинг самых ненадёжных автомобилей

В список самых ненадежных моделей автомобилей попали Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace. Его составили эксперты американского издания Consumer Reports на основе данных тест-драйвов, а также отзывов сотен тысяч покупателей машин, пишет портал «Реальное время».

Так, у первого автомобиля выявлены проблемы с коробкой передач, автомобильной электроникой и приводом. Владельцы немецкой машины чаще всего жалуются на проблемы с тормозами, рулевым управлением и подвеской, а пользователей Jaguar F-Pace не устраивают частые поломки в приводе и электронике.

Также в список проблемных транспортных средств вошли: Fiat 500, Ford Focus и Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и Tesla Model X.

Ранее рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года возглавила Toyota GT86.

 

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