Более тысячи человек осуждены в России за 1,5 года за ложные сообщения о терактах

16:02, 22 октября 2017, ПАИ

С начала 2016 года в России более тысячи человек осуждены за ложные сообщения о террористической угрозе, сообщает ТАСС.

Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») были осуждены 742 человека, за первое полугодие 2017-го - 323 человека.

Статья предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до трех лет лишения свободы. В случае, если причинен крупный ущерб (на сумму свыше миллиона рублей), с 2014 года предусмотрено наказание до одного миллиона рублей штрафа или до пяти лет заключения.

В Верховном суде нарисовали средний портрет такого злоумышленника. Как правило, это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного заработка, он «минирует» объекты по месту жительства.

По данным судебной статистики, из 323 осужденных в этом году 171 был в этом возрасте, 71 - старше, 81 - младше, включая 14 несовершеннолетних. Среди осужденных по этой статье - 44 женщины. 293 человек, осужденных за сообщения о «минировании» объектов, - это местные жители, 23 - приезжие из других регионов и лишь 11 - иностранцы, в том числе девять из стран СНГ.

60% осужденных за ложные сообщения с угрозами взрыва - трудоспособные граждане, не имеющие определенного заработка. Среди них также - 61 рабочий, шестеро работников коммерческих компаний, четверо официальных безработных, трое отбывающих наказание в виде лишения свободы, двое предпринимателей, двое военнослужащих, один сельхозработник, восемь инвалидов первой и второй групп, 18 учащихся или студентов, ни одного госслужащего.

Согласно судебной статистике, число дел о ложных звонках с угрозами взрыва в судах последние годы стабильно. Так, в 2014 году по этой статье были осуждены 602 человека, в 2012 году - 475, в 2011 году - 575.