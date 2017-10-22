Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках

16:31, 22 октября 2017, ПАИ

22 октября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников побывал с рабочей поездкой в Великих Луках, где по поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева посетил строительную площадку нового корпуса школы № 6 на проспекте Гагарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В пятницу в Правительстве состоялось совещание, на котором Псковская область была названа среди регионов, где сроки строительства новых школ находятся под угрозой срыва.

Михаил Ведерников осмотрел объект и потребовал объяснить, почему график строительства срывается. Он напомнил, что в соответствии с контрактом работы на стройплощадке должны быть завершены 27 декабря.

По словам заместителя губернатора Александра Кузнецова, одной из причин отставания стала необходимость доработки типового проекта с учетом особенностей места строительства. Кроме того, на объекте не хватает рабочей силы — сейчас идут переговоры с белорусскими партнерами, чтобы привлечь на объект дополнительно 20–30 каменщиков.

Врио главы региона Михаил Ведерников обратил внимание своих заместителей на необходимость заранее просчитывать все риски и призвал в ручном режиме решать возникающие трудности. «Вы лично несете персональную ответственность за все объекты, которые строятся в области по вашим направлениям. Псковская область — регион дотационный, и мы не можем строить только за свой счет, поэтому я буду вынужден ездить в Москву и договариваться о выделении федерального финансирования. Но если мы не будем справляться со взятыми на себя обязательствами, то не сможем рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку федерального центра», — сказал Михаил Ведерников и дал поручение Александру Кузнецову принять все необходимые меры для наращивания темпов строительства. «Если необходимо увеличить количество рабочих, значит, нужно это сделать», — добавил он.

Также врио губернатора поручил проводить еженедельные планерки и регулярно докладывать ему о ситуации на объекте. «Если необходимо, готов принять участие в этих совещаниях», — отметил он.

Сейчас на объекте трудятся 106 человек: 58 каменщиков, монтажники, бетонщики, плотники, механизаторы и разнорабочие. Окончено устройство фундамента, стен и перекрытий технического подполья. Ведутся работы по укладке кирпича на 1-м и 2-м этажах и по устройству перекрытия 2-го этажа. На площадку завезены материалы для прокладки инженерных сетей, а также заказаны окна. Через 2 недели строители намерены приступить к монтажу коммуникаций на первом этаже. До середины ноября они планируют полностью закончить первый этаж, а к 1 декабря закрыть тепловой контур здания.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках строится по соглашению с Министерством образования и науки Российской Федерации. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возводится на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также маcтерские со станками ЧПУ.