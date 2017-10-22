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Спорт

Строительство «двойки» в Великих Луках идет по графику

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и ледовым полем в Великих Луках идет согласно графику. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этом лично убедился временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, побывав на стройплощадке 22 октября в рамках рабочей поездки в Великие Луки.

Фото pskov.ru

На данный момент строители выполняют монтаж металлоконструкций в зоне бассейна и заливают бетонное основание под административный корпус. Представитель подрядчика заверил врио главы региона, что до 20 ноября все монолитные железобетонные конструкции будут готовы.

«Проблемы есть?» — поинтересовался Михаил Ведерников у подрядчика. «Проблем нет, все в графике», — ответил строитель. «Риски есть?», — уточнил врио губернатора. «Нет, все успеваем, все хорошо», — сказал подрядчик.
«Строительная организация очень надежная и работает профессионально», — добавил, в свою очередь, председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Врио главы региона в завершение визита поблагодарил строителей за соблюдение графика и качественное выполнение работ.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Великих Луках осуществляется в рамках программы «Газпром детям». Заказчик строительства — ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик — ООО «ТехГазМонтаж». Стоимость работ составляет более 737 млн рублей. В комплекс будет входить ледовая арена и два бассейна (оздоровительный и для обучения плаванью), тренажерный зал, зал аэробики, тренерские и помещения для заточки коньков, раздевалки.

В марте 2018 года планируется открыть для посетителей ледовую площадку, а полностью объект будет готов к августу следующего года.

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