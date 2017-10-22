Стало известно расписание занятости ледовой арены Пскова до 29 октября
Стало известно расписание занятости ледовой арены Пскова с 23 по 29 октября. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
23, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина» - «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Барсы» - «Евро-Керамика»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-2, НП-3 (Цветкова, Афонин)
09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
10:45-11:30 – секция фигурного катания СОГ-1+вратари (Робина, Вихров)
11:45-12:45 – секция хоккея СОГ-1 (Автомов)
13:00-14:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-1 (Робина, Афонин)
14:15-15:15 – секция фигурного катания ТГ-3 (Цветкова)
15:15-16:00 - секция фигурного катания ТГ-2 (Афонин)
15:45-16:45 – секция фигурного катания НП-2(Цветкова)
16:00-17:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Афонин)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 + вратари (Пошелюк, Вихров)
18:45-20:00 – секция хоккея НП-2, НП-1 (Пузанов, Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 - тренировка ХК «Ганза»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
24, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:30 – секция фигурного катания НП-3 (Афонин)
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов, Вихров)
11:15-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:15-13:15 –индивидуальные занятия с тренером
13:30-14:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий, Ваганов)
14:45-15:45 – секция фигурного катания НП-2, ТГ-2 (Цветкова, Афонин)
16:00-17:15 – секция фигурного катания ТГ-3 (Цветкова)
17:30-18:45 - секция хоккея ТГ-1 (Пошелюк)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Афонин)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Сталь» — «Гвардия»
21:45-22:45 - тренировка ХК «Псков»
23:00-00:00 - тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
25, среда
6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов)
11:15-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:15-13:00 – секция фигурного катания СОГ-1 (Робина)
13:15-14:15 – секция фигурного катания НП-1, НП-1 (Робина, Афонин)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-3 (Афонин, Цветкова)
15:45-17:00 – секция фигурного катания НП-2, ТГ-1 (Цветкова, Афонин)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-2+вратари (Миронишин, Вихров)
18:45-19:45 – секция хоккея НП-1, НП-2 (Пузанов, Базилевских)
20:00-21:00 – тренировка ХК «Барсы»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Медведи»
22:30-23:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь»
26, четверг
6:30-7:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея НП-2 (Пузанов)
10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-4 +вратари (Ваганов, Вихров)
11:15-12:00 – секция фигурного катания НП-3, СОГ-2 (Афонин, Робина)
12:15-13:15 – секция фигурного катания ТГ-3 (Цветкова)
13:30-14:30 – секция фигурного катания НП-1, НП-1(Робина, Афонин)
14:45-15:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий, Ваганов)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин)
17:30-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Пошелюк)
18:45-19:45 – секция хоккея НП-1, НП-2 +вратари (Базилевских, Пузанов, Вихров)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:00-21:15 – «Звезда» — «Медведи»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Красный город»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Родина»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»
27, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-2 (Пузанов)
10:15-11:15 — секция фигурного катания СОГ-2, НП-3 (Робина, Афонин)
11:15-12:00 – секция фигурного катания СОГ-1+вратари (Робина, Вихров)
12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
13:30-14:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий, Ваганов)
14:45-15:45 – секция фигурного катания ТГ-2 (Афонин)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-1+вратари (Пошелюк, Вихров)
17:30-18:45 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Афонин, Цветкова)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
22:45-23:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 — тренировка ХК «Звезда»
28, суббота
7:00-8:00 –тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:15 – секция хоккея НП-1 (Базилевских)
09:30-10:30 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов)
10:45-12:00 – секция хоккея НП-2, ТГ-1 (Пошелюк, Пузанов)
12:15-13:30 – секция фигурного катания ТГ-3 (Цветкова)
13:45-15:00 – секция хоккея ТГ-2, ТГ-2 (Миронишин, Виолентий)
15:15-16:15 – секция фигурного катания – аренда льда
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Евро-Керамика» — «Гдов»
20:15-21:15 — «Родина» — «Барсы»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза» - «Штурм» (девушки)
22:45-23:45 - индивидуальные занятия по хоккею группой до 30человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
29, воскресенье
7:00-8:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит» под вопросом
8:15-9:15 – секция фигурного катания ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова, Афонин)
9:15-10:15 - секция хоккея СОГ-3 (Виолентий)
10:30-12:00 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-2 (Цветкова, Афонин)
12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.) – аренда льда
13:30-15:00 – секция хоккея ТГ-2, ТГ-2 (Миронишин, Виолентий)
15:15-16:15 – секция фигурного катания – аренда льда
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 — «ВДВ-Купол» — «Псков»
20:15-21:15 – «Гвардия» — «Звезда»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Легион» — «АвтоФаворит»
23:00-00:00 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:15-01:15 — тренировка ХК «Сталь».