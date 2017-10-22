Строительные работы на путепроводе в Великих Луках перешли «экватор»

17:43, 22 октября 2017, ПАИ

Строительные работы на автодорожном путепроводе через железнодорожный переезд в Великих Луках перешли «экватор». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом 22 октября временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову рассказал представитель подрядной организации «Балтийский берег», которая работает на важном инфраструктурном объекте.

В строительстве заняты 256 человек, в том числе местные специалисты, процесс идет в круглосуточном режиме. Сейчас начался второй этап возведения путепровода.

На вопрос Михаила Ведерникова, есть ли отставание от графика, подрядчик ответил, что «все сроки строительства соблюдаются». Соответствие строительных работ плану-графику подтвердил и вице-губернатор Александр Кузнецов.

Также представитель строительной организации заверил врио главы региона, что все необходимые для проведения работ материалы поступают вовремя, однако существует проблема с недофинансированием. Для того, чтобы закончить в срок первый пусковой комплекс путепровода необходимо еще порядка 300 млн рублей, рассказал он.

Кроме того, по словам подрядчика, есть сложности с газовиками, которые перекладывают сети и задерживают таким образом работы на участке путепровода, ведущей на улицу Дьяконова. Врио губернатора предложил провести отдельное совещание по этому вопросу с участием всех заинтересованных сторон.

В целом подрядчик подтвердил готовность открыть рабочее движение по путепроводу (без съездов) в декабре этого года. Полностью объект будет готов к осени 2018 году, уточнил он.

Напомним, автодорожный путепровод призван решить главную транспортную проблему Великих Лук — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета.