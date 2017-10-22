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Общество

В Госдуме предлагают добавить в Уголовный кодекс понятие «пропаганда терроризма»

Понятие «пропаганда терроризма» может появиться в Уголовном кодексе России, максимальное наказание за это преступление составит семь лет лишения свободы. Об этом пишет газета «Известия».

С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он подготовил соответствующую поправку к законопроекту о пожизненном тюремном заключении за вербовку и финансирование террористических организаций, который внес в Госдуму ранее.

Под понятием «пропаганда терроризма» будет пониматься «деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование в сознании людей идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Как пояснил автор законопроекта, сейчас такой подход особенно актуален: после серьезных потерь в Сирии международные террористические организации, по его мнению, «направят все силы и средства на вербовку новых людей, и пропаганда станет их главным оружием».

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