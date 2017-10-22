Препарат для лечения непереносимости глютена разработан в России

08:12, 23 октября 2017, ПАИ

Ученые МГМУ имени И. М. Сеченова разработали первый в мире препарат для лечения целиакии — непереносимости белка глютена. Об этом сообщил директор Института фармации и трансляционной медицины в университете Вадим Тарасов, пишет газета «Известия».

Средство имеет в составе фермент пшеницы тритикаин-альфа, способный расщеплять глютеновые белки на короткие пептиды, которые усваиваются без вреда для организма.

Препарат будет выпущен в виде капсул, покрытых оболочкой. Он уже прошел доклинические испытания и доказал свою эффективность на крысах. Теперь институт рассчитывает получить у Минздрава разрешение на клинические исследования.

«В случае успешного прохождения клинических исследований граждане России впервые в мире получат препарат для лечения целиакии, а наши специалисты и студенты — неоценимый опыт по созданию новых препаратов», — подчеркнул Вадим Тарасов.

Сейчас больные целиакией вынуждены соблюдать безглютеновую диету. При этом продукты, в составе которых нет этого вещества, стоят дороже обычных.