Михаил Ведерников поручил своим заместителям жестче контролировать подрядчиков

07:56, 23 октября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников потребовал ускорить темпы строительства Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«С учетом погодных условий, но не в ущерб качеству работ надо сделать все необходимое, чтобы сдать объект в срок. В противном случае к региону могут быть применены штрафные санкции», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к генеральному подрядчику ООО «РемСтройСервис СПб» в ходе визита на стройплощадку 22 октября.

Врио главы региона расспросил о ходе работ. Представитель генподрядчика рассказал, что в зоне въезда в велоцентр отставание от графика составляет всего 10 дней.

«На какой стадии строительства находятся основные объекты велоцентра? Что с велодорожками?» — продолжил задавать вопросы Михаил Ведерников руководителю ООО «РемСтройСервис СПб».

«У вас основные объекты не готовы, а вы мне рассказываете сказки про десять дней», — возмутился врио губернатора.

Не получив внятного ответа от генерального подрядчика, Михаил Ведерников обратился к присутствующим на объекте своим заместителям Максиму Жаворонкову и Александру Кузнецову, а к главе города Великие Луки Николаю Козловскому и председателю госкомитета Псковской области по физкультуре и спорту Ивану Штылину с вопросом: «Почему ситуация доведена до критической?»

«Если вы видели, что подрядчик недобросовестный, что он не справляется со своими обязательствами, и идут срывы сроков, почему вы не принимали соответствующих мер и не направляли сигналы в правоохранительные органы?!» — отреагировал Михаил Ведерников.

Иван Штылин, в свою очередь, рассказал, что для ускорения темпов строительства не так давно на объект были привлечены две великолукские субподрядные организации. Они уже приступили к работе за счет собственных средств. В связи с этим врио губернатора дал поручение выделить из резервного фонда администрации области дополнительно 5 млн рублей на финансирование этих работ.

В заключение Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что впредь нужно более внимательно подходить к выбору подрядчиков, контролировать их на всех этапах работ, а также теснее взаимодействовать с правоохранительными структурами, чтобы в случае необходимости, привлекать недобросовестных подрядчиков к ответственности.

Напомним, строительство центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках осуществляется в рамках федеральной целевой программы Министерства спорта РФ «Развитие физической культуры и спорта на 2016–2020 годы». Работы финансируются из средств федерального и областного бюджетов. По контракту велоцентр должен быть введен в эксплуатацию в декабре этого года.