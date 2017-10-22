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Экономика

День рекламщика отмечается в России 23 октября

23 октября в России отмечается День работника рекламы — профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России, пишет сalend.ru.

Этот праздник отмечается с 1994 года. «Реклама — двигатель торговли», — крылатая фраза, которую И. Ильф и Е. Петров вложили в уста героя «Двенадцати стульев» Остапа Бендера.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать. По свидетельствам культурологов у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрация добытых в сражениях трофеев.

В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме — выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников.

Сегодняшняя реклама — сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же — выделять товар среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать продажи.

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