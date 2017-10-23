Приём граждан в Дедовичах проведёт заместитель прокурора области

10:41, 23 октября 2017, ПАИ

26 октября заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Дедовичского района Владимиру Скопцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Дедовичского района по адресу: посёлок Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7 с 17:00.