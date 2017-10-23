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Великолукский продавец мебели предстанет перед судом за обман 60 клиентов

Житель города Великие Луки предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель, занимавшийся розничной торговлей мебелью в Великих Луках в период с 20 августа 2014 года по 4 декабря 2016 года, заключил с покупателями договоры на поставку мебели, после чего получил деньги в качестве аванса и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате противоправных действий злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием 60 граждан совершил хищение принадлежащих им денежных средств на сумму более 900 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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