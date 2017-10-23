Преподаватели Псковского колледжа искусств рассказали об игровых технологиях на Международной конференции в Латвии

10:55, 23 октября 2017, ПАИ

Преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - приняли участие в 3-й международной конференции «Популяризация культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы», которая прошла в Пскове и Сигулде (Латвия).

Как рассказала преподаватель колледжа Снежана Власова, участники конференции обсуждали вопросы популяризации культурного и исторического наследия, а также делились опытом приграничного сотрудничества в проведении международных конференций.

Псковичи представили на конференции три доклада. В частности, Снежана Власова рассказала о «Популяризации культурного и исторического наследия на уроках по предмету «Игровые технологии» (о методах и формах подготовки студентов по дисциплине, в частности исторических квестах, викторинах, проекте «Приказная игровая палата»).

Светлана Авотень выступила с докладом «Из опыта изучения и популяризации культурных памятников г. Пыталово Псковской области» (обобщение информации по истории культурного наследия Пыталовского района, в частности – о названии города, гербе, церкви Бориса и Глеба и Храме Воскресения Христова), а Василий Чепелов – с докладом «Опыт участия в фестивалях исторической реконструкции как способ популяризации и сохранения культурного наследия» (о личном опыте участия в фестивалях исторической реконструкции, в частности фестивале «Железный град»).

Кроме того, в Латвии псковичи познакомились с опытом работы зарубежных коллег, посетили Сигулдский дворцовый комплекс, Турайдский музей-заповедник, город Валмиера, Музей живого серебра в Лимбажи, Музеи Райниса и Аспазии в Юрмале, музей в Балви и Музей Библии в Алуксне (Эстония).

«Это третья международная конференция с участием представителей колледжа искусств», - подчеркнули в учреждении.