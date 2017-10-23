РПЦ разработала для школьников курс для подготовки к созданию «многодетной счастливой семьи»

09:30, 23 октября 2017, ПАИ

​Представители Русской православной церкви (РПЦ) предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», сообщает «Интерфакс». Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ, в министерстве к ней также отнеслись положительно.

Курс разработан для старшеклассников и призван познакомить их с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовить подростков к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Пока не решено, в рамках какого предмета и в каких объемах будет преподаваться этот курс. Аопрос о его включении в школьную программу будет обсуждаться в ноябре на заседаниях учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

Издание напоминает, что в 2015 году РПЦ уже предлагала сделать курс об основах семейной жизни обязательным для школьников, однако тогда Минобрнауки это предложение отклонило.