На зимнюю резину советует перейти псковичам госавтоинспекция
Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям поменять на своих автомобилях летние шины на зимние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По словам госавтоинспекторов, в ближайшие дни на территории региона синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ожидается заметное понижение температуры и выпадение мокрого снега, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь.
В этой связи во избежание неприятных последствий образования наледи и в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД призывает автовладельцев поскорее перейти на зимнюю резину.