На зимнюю резину советует перейти псковичам госавтоинспекция

09:47, 23 октября 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям поменять на своих автомобилях летние шины на зимние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам госавтоинспекторов, в ближайшие дни на территории региона синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ожидается заметное понижение температуры и выпадение мокрого снега, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь.

В этой связи во избежание неприятных последствий образования наледи и в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД призывает автовладельцев поскорее перейти на зимнюю резину.