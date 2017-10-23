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Общество

На зимнюю резину советует перейти псковичам госавтоинспекция

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям поменять на своих автомобилях летние шины на зимние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам госавтоинспекторов, в ближайшие дни на территории региона синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ожидается заметное понижение температуры и выпадение мокрого снега, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь.

В этой связи во избежание неприятных последствий образования наледи и в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий,  ГИБДД призывает автовладельцев поскорее перейти на зимнюю резину.

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