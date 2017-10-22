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Экономика

Туши диких животных не смог ввезти белорус в Псковскую область

В Себежском районе приостановлено движение автомобиля, в котором житель Витебской области перевозил из Белоруссии отправленные ООО «Охотничье хозяйство «Белый Бор» туши диких животных весом около 600 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осуществлении ветеринарного контроля в автомобиле были обнаружены разделанные туши лосей, косули, оленей, ланей темно-красного цвета с кровяными подтеками. Мясо было уложено навалом на полиэтиленовую пленку, субпродукты - в полиэтиленовые прозрачные мешки, а две пары рогов перевозились без упаковки. Транспортное средство было оборудовано холодильной установкой, температура внутри грузового отсека составила +5 градусов. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц туши косули достигла +7,3 градусов, в толще мышц туши лося - + 10,9 градусов. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами - надувной резиновой лодкой в спущенном состоянии, полиэтиленовой пленкой.

В связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.

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