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Общество

Спрос на заграничные туры на ноябрьские даты значительно превышает прошлогодние объемы

Ведущие участники рынка сообщают, что в этом году спрос на заграничные туры на ноябрьские даты значительно превышает прошлогодние объемы. Причинами такого всплеска игроки рынка называют относительно стабильную экономическую ситуацию и устойчивый курс рубля, сообщает Ассоциация туроператоров России. 

В туроператорских компаниях говорят, что продажи на ноябрьские даты на зарубежных направлениях выросли от 20% до сотен процентов.  

По сообщениям туроператоров, в спросе на ноябрьские выходные лидируют традиционно популярные у наших соотечественников пляжные направления. Это (по убыванию) Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. Как отмечают участники рынка, предпочтение ожидаемо отдаётся пляжному безвизовому отдыху с относительно коротким перелетом. Также в топе запросов туристов экскурсионные программы в страны Европы. 

По оценкам туроператоров, основной объем туров на ноябрьские даты уже продан. 

Как говорят ведущие участники рынка, в целом предпочтения туристов по выбору мест отдыха, курортов или отелей по сравнению с прошлыми ноябрьскими заездами изменились не сильно. При том, что основные предпочтения российских туристов на ноябрьские даты не изменились, ряд игроков замечает и новые тренды. Туристы готовы рассматривать более широкий ассортимент направлений, чем ранее.

Туроператорские компании отмечают, что спрос на туры по России в период ноябрьских праздников в этом году сохранился в основном на прошлогоднем уровне, рост в отдельных компаниях отмечается на уровне 5-7%. Судя по внутреннему спросу, лидером ноябрьских длинных выходных обещает быть Подмосковье, далее следуют Казань, Санкт-Петербург, Крым, Золотое Кольцо, Краснодарский край, Кавминводы, Калининград, из «ближних» стран, куда можно поехать по российскому паспорту - Белоруссия и Армения.  

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