Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника

10:00, 23 октября 2017, ПАИ

В Пскове в ходе совместных с полицией оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по региону задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

При отработке микрорайона «Запсковье» бойцы ОМОН внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции.