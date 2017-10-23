Специалисты «Псковэнерго» приняли участие в акции для школьников «Детство – территория безопасности»

10:18, 23 октября 2017, ПАИ

20 октября в Псковской области стартовала традиционная региональная комплексная акция для школьников по пожарной и электробезопасности. Организаторами мероприятия выступают Государственное управление образования Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области и ВДПО. Планируется, что в течение учебного года в ней примут участие четвероклассники всех общеобразовательных учреждений Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

На торжественной церемонии открытия в псковском Доме офицеров школьников приветствовали организаторы акции. Затем ребята увидели социальную рекламу о правилах поведения вблизи электросетевых объектов и безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Эта работа стала победителем по итогам акции в прошлом учебном году. Авторы ролика – учащиеся псковской школы № 11 и их педагог Елена Балыкова. В съемках ролика принимал участие питомец Елены Балыковой бордер-колли Чиф, который наглядно продемонстрировал правила безопасности для детской аудитории.

После церемонии открытия акции школьники смогли увидеть работу энергетиков и пожарных. На площадке возле Дома офицеров специалисты РЭС-5 ПО «Северные электрические сети» «Псковэнерго» провели показательную замену лампы в светильнике уличного освещения с использованием подъемника. Обо всех этапах этой работы школьникам рассказал главный инженер РЭС-5 Андрей Косарев.

«Ребята с интересом наблюдали за работой энергетиков и встретили включение лампы аплодисментами. Затем возможности своей спецтехники четвероклассникам показали сотрудники пожарной части», - отметили в предприятии.

Региональная комплексная акция по пожарной и электробезопасности проводится в школах Псковской области с 2003 года. С 2006 ее соучредителем является «Псковэнерго». По традиции в начале акции для четвероклассников проводятся тематические уроки и внеклассные занятия, школьники приходят на ознакомительные экскурсии в местные электросети и пожарные части. По итогам таких занятий ребята проходят тестирование, и лучшие школьные команды вступают в борьбу за победу в финале конкурса. Школьникам предстоит в игровой форме отработать действия при пожаре, а также повторить основы безопасного обращения с бытовыми электроприборами и правила поведения вблизи энергообъектов. Четвероклассники примут участие в театрализованных представлениях, обучающих играх по станциям, а также проведут социальные акции по пропаганде правил безопасности.