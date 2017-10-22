Россия и Турция могут ввести безвизовый режим для водителей

10:30, 23 октября 2017, ПАИ

Россия позитивно воспринимает предложение Турции о введении между странами безвизового режима для водителей, заявил глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.

«Мы положительно оцениваем введение безвизового режима для граждан Турции. В МИД России уже переданы предложения по освобождению от виз владельцев служебных паспортов и водителей большегрузных транспортных средств. Оптимистичны в вопросе скорого завершения процесса», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что объём товарооборота между двумя странами за год вырос на 30%.