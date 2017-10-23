20 человек пострадали на псковских дорогах за прошедшие выходные

14:21, 23 октября 2017, ПАИ

21 и 22 октября на территории Псковской области зарегистрированы 12 ДТП, в которых 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В субботу в 0:30 в Невельском районе на 493 км дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница в Белоруссией 38-летний водитель Volkswagen Passat сбил 17-летнего подростка, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешехода и 40-летнего пассажира автомобиля госпитализировали.

В 0:40 в Себеже у дома № 1 по улице Строителей 57-летний водитель Audi А6 сбил двух пешеходов – 70-летнюю женщину и 72-летнего мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионеры доставлены в больницу.

В 4:30 в Печорском районе на 0 км 700 м дороги граница с Эстонией – Печоры - Старый Изборск в Печорском районе нетрезвый 34-летний водитель Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2103, который от удара отбросило в правый бок, и он сбил 17-летнюю девушку. После этого Jeep по инерции отбросило в стоявший рядом патрульный автомобиль. Пешеход получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 4:40 на этом же участке 20-летний молодой человек на ВАЗ-2103 в состоянии алкогольного опьянения на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в стоящий Mercedes-Benz Actros. Водитель ВАЗа получил незначительные травмы.

В 17:00 в Пскове на перекрёстке улицы Рокоссовского и Коммунальной 70-летний водитель ВАЗ-21043 при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Hyundai Solaris под управлением 36-летнего мужчины, который двигался в прямом направлении. Автомобилисты серьезно не пострадали.

В 18:20 Пскове у дома № 7 по улице Юности 67-летний водитель Volkswagen Polo сбил 4-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Ребёнок был госпитализирован.

В 19:20 в Новосокольническом районе на 252 км дороги Шимск – Старая Русса – Локня – Невель 30-летний водитель Opel Omega в нетрезвом состоянии на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mitsubishi под управлением 37-летнего мужчины. Водителей пришлось госпитализировать.

В 19:25 в Пскове у дома № 3 по улице Шоссейной 44-летний водитель ВАЗ-21124 сбил 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В 21:05 в Порховском районе на 4 км дороги Порхов-Успенье 55-летний водитель автобуса Kia Granbird сбил 39-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу.

В 23:20 в Палкинском районе на 2 км дороги Шабаны - Дуловка неустановленный водитель ВАЗ-2110 выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. В результате аварии пострадали 25-летние молодой человек и девушка, ехавшие в машине.

В воскресенье в 00:40 в городе Великие Луки у дома № 50б по проспекту Гагарина 40-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с ВАЗ-21150, который выезжал с прилегающей территории. 23-летний водитель ВАЗ-21150, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил незначительные травмы.

В 15:00 в Пскове у дома № 2 по улице Советской Армии 22-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и врезался в BYD F3, который двигался со встречного направления. В результате ДТП 37-летний водитель BYD госпитализирован, его 36-летняя пассажирка, а также ехавшие в LADA Priora 19-летний молодой человек и 16-летняя девушка получили незначительные травмы.

Угонов за минувшие выходные не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД задержали 22 водителей в нетрезвом состоянии.