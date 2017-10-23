Имущество на 170 тысяч рублей вынес великолучанин из чужого гаража

10:50, 23 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили гражданина, подозреваемого в хищении имущества из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с середины сентября по середину октября из гаража по улице Арно в Великих Луках совершена кража десяти пластиковых окон, двух балконных блоков, кухонного гарнитура, водонагревателя, чугунного радиатора и другого имущества. Похищены были и ворота от гаража. Причиненный ущерб превысил 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Вором оказался 37-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Проводится расследование.