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Общество

Спиртное украл пскович из магазина на улице Вокзальной

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, находившейся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Вокзальной, поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 51-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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