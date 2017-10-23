Трёх автомобилистов и тракториста в нетрезвом виде задержали псковские полицейские

11:26, 23 октября 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Острове и Печорском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 19 октября в Пскове по улице Н. Васильева на ВАЗе следовал 34-летний житель Ленинградской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 22 октября в Великих Луках у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили еще один ВАЗ, которым управлял 23-летний молодой человек в нетрезвом виде.

21 октября в ночное время в Острове по улице Калинина на колесном тракторе ехал 30-летний местный житель, который тоже сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Той же ночью в Печорском районе в деревне Новый Изборск на улице Изборской полицейские остановили автомобиль «Иж». Оказалось, что управлявший им 31-летний мужчина из Палкинского района был в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.