Рассмотрение 12% заявлений о постановке на кадастровый учет приостановлено в псковском Росреестре

15:23, 23 октября 2017, ПАИ

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, рассмотрение которых приостановлено, составляет 12%, а доля отказов – 9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росреестра по Псковской области.

Снижение количества решений о приостановлениях и отказах при проведении учетно-регистрационных процедур позволяет повысить качество предоставления госуслуг. «Для сокращения доли приостановлений и отказов необходимо совершенствовать процессы оказания услуг на всех этапах, которые проходит заявитель при приобретении и оформлении недвижимого имущества. Для решения этой задачи Росреестр реализует комплекс совместных мероприятий с региональными органами власти и органами местного самоуправления, а также усиливает взаимодействие с кадастровыми инженерами», - добавили в ведомстве.

В частности, на региональном уровне утверждены двенадцать целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе Псковской области. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принимает активное участие в их реализации, как подведомственное учреждение Росреестра.

По словам специалистов, целевые модели выстроены в логике последовательности действий, которые осуществляет заявитель для получения земельного участка, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, – с момента выбора объекта недвижимости до постановки его на кадастровый учет и оформления прав собственности.

Они направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков при предоставлении государственных услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами – увеличение доли услуг, оказанных в электронном виде и через сеть МФЦ.