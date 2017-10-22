Мобильные группы ФТС на границах с Белоруссией и Казахстаном уничтожили 5,8 тыс. тонн товаров

11:31, 23 октября 2017, ПАИ

В 2017 году мобильные группы Федеральной таможенной службы России, действующие на границах с Белоруссией и Казахстаном, уничтожили 5,8 тыс. тонн санкционной продукции. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Булавин, пишет газета «Известия».

Он уточнил, что всего созданы 35 мобильных групп, в том числе 14 - на границе с Белоруссией, 21 - с Казахстаном. За этот год они остановили 102 тыс. грузовиков, проверили 2,7 млн тонн санкционных товаров, из которых вернули 21 тыс. тонн, уничтожили 5,8 тыс. тонн, 2,3 тыс. тонн задержали.

Кроме того, глава ФТС заявил, что одобряет обсуждаемое в Правительстве РФ снижение порога беспошлинного ввоза товаров при онлайн-покупках до 20 евро. «Вся Европа пошла по этому пути, в Финляндии с 2018 года вообще отменяют порог, сейчас он тоже 20 евро», - сказал он и добавил, что вопрос активно обсуждался в прошлом году и, возможно, решение будет принято в 2018 году. «Но это вопрос к правительству, мое личное мнение: нужно сдерживать такой поток товаров», - заметил В. Булавин.

Также он рассказал, что ФТС переносит центры электронного декларирования с частных площадей и складов временного хранения на государственные площади. По словам руководителя ФТС, это позволит уменьшить влияние собственников таких частных площадок на таможенников.