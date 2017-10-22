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Экономика

38% россиян оказались не готовы к работе с серой и чёрной зарплатой

На работу с серой и тем более черной зарплатой оказались не готовы 38% россиян, сообщает исследовательский центр рекрутингового сервиса SuperJob. Об этом пишет РБК.  Аналитики ведут наблюдение с 2009 года, и за все это время доля россиян, согласных исключительно на белую зарплату, не достигала такого уровня. Она была стабильно ниже — в районе 30–35%, а после кризиса 2008 года — и вовсе 21%.

Однако россиян, согласных получать зарплату «в конвертах», все равно больше — 41%, но разрыв между согласными и несогласными сократился до минимума за все время наблюдений. Максимума число готовых к неформальным доходам граждан достигало в посткризисный период (60% в феврале 2009 года). Толерантность к неформальной занятости значительно ниже у женщин: из них 41% заявили о несогласии на серую зарплату и только 36% — о готовности к такой работе. У мужчин обратное распределение: 47% согласны и 33% — нет (остальные затрудняются ответить).

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