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Общество

Более 30 километров новых линий освещения обустроено на федеральных трассах в Псковской области

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в Псковской области в эксплуатацию новые линии искусственного освещения на трассах федерального значения А-212 «Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой» и Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия» общей протяженностью более 30 км. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

Новые линии электроосвещения на автодороге А-212 смонтированы в черте населенных пунктов Уграда, Неелово, Моглино, Тешевицы, Дубник и Старый Изборск. Общая протяженность линий освещения на данной трассе – 11 км, всего здесь установлены 278 опор.

Искусственное электроосвещение теперь появилось и в деревнях Феофилова Пустынь, Лудони, Комарино, Маяково, в Гмырино и Катежно, Строитель, Цапелька, Сверетово, Ротный Двор, Мароморочка на дороге Р-23. Общая протяженность новых линий электроосвещения на этой автодороге – 20 км, установлены 536 опор. Работы выполнены в срок.

В 17 населенных пунктах установлены натриевые и светодиодные светильники. Управлять работой системы освещения в режиме онлайн позволяет специальный программно-аппаратный комплекс, который позволяет сократить объемы потребляемой электроэнергии, уменьшить расходы на эксплуатацию освещения за счет контроля работы и сбора электрических параметров линий, а также обеспечивает стабильность работы электроустановок.

Ввод в эксплуатацию новых линий освещения существенно повысит уровень безопасности участников дорожного движения на федеральных трассах Р-23 и А-212 и снизит риск возникновения ДТП, отметили в Росавтодоре. 

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