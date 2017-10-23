Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове

12:06, 23 октября 2017, ПАИ

25-27 октября в Пскове состоятся научно-практическая выставка учащихся Псковской области «Шаг в науку» и интеллектуальное соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Выставка и соревнование – это демонстрация результатов исследовательской работы учащихся по истории и краеведению, биологии и математике, физике, этнографии и другим научным направлениям. Исследовательские работы школьников будут оценивать ученые Псковского государственного университета, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, педагоги Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества. На выставке будет работать молодежное жюри, в состав которого войдут студенты ПсковГУ.

В рамках выставки и соревнования состоятся тематические олимпиады «Шаг в науку» по физико-математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам.

На выставку и соревнование подали заявки 83 школьника 3-11 классов из 11 районов Псковской области: Бежаницкого, Великолукского, Невельского, Локнянского, Островского, Плюсского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского, Струго-Красненского, Пскова и Санкт-Петербурга.

Школьникам-победителям в номинациях выставки, соревнования и в олимпиаде «Шаг в науку» вручат дипломы, авторы лучших работ будут рекомендованы к участию во всероссийских мероприятиях программы «Шаг в будущее».

Научные руководители участников выставки и соревнования получат благодарности от имени Государственного управления образования Псковской области.

25 октября для педагогов состоится методический семинар «Исследовательская деятельность учащихся как форма организации работы с одаренными детьми. Исследовательское творчество учащихся в системе «наставник - молодой педагог - учащийся».

Открытие выставки, соревнования и семинара состоится 25 октября в 13:00 в Доме детского творчества Пскова (улица Кузнецкая, 33).