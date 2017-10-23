0
14:51
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
14:31
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
13:13
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
12:55
Собачья работа № 1. Полицейский пёс
12:06
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
10:33
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
16:31
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
Еще новости
Общество

Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове

25-27 октября в Пскове состоятся научно-практическая выставка учащихся Псковской области «Шаг в науку» и интеллектуальное соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Выставка и соревнование – это демонстрация результатов исследовательской работы учащихся по истории и краеведению, биологии и математике, физике, этнографии и другим научным направлениям. Исследовательские работы школьников будут оценивать ученые Псковского государственного университета, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, педагоги Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества. На выставке будет работать молодежное жюри, в состав которого войдут студенты ПсковГУ.

В рамках выставки и соревнования состоятся тематические олимпиады «Шаг в науку» по физико-математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам.

На выставку и соревнование подали заявки 83 школьника 3-11 классов из 11 районов Псковской области: Бежаницкого, Великолукского, Невельского, Локнянского, Островского, Плюсского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского, Струго-Красненского, Пскова и Санкт-Петербурга.

Школьникам-победителям в номинациях выставки, соревнования и в олимпиаде «Шаг в науку» вручат дипломы, авторы лучших работ будут рекомендованы к участию во всероссийских мероприятиях программы «Шаг в будущее».

Научные руководители участников выставки и соревнования получат благодарности от имени Государственного управления образования Псковской области.

25 октября для педагогов состоится методический семинар «Исследовательская деятельность учащихся как форма организации работы с одаренными детьми. Исследовательское творчество учащихся в системе «наставник - молодой педагог - учащийся».

Открытие выставки, соревнования и семинара состоится 25 октября в 13:00 в Доме детского творчества Пскова (улица Кузнецкая, 33).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
23 октября 2017
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
23 октября 2017
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
23 октября 2017
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
23 октября 2017
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
23 октября 2017
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
22 октября 2017
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках 2
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
22 октября 2017
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 4

Идет загрузка...