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Общество

Фальшивые банкноты изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках полиция изъяла купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 20 октября, в Пскове в местных финансовых учреждениях были обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры. Кроме того, в Великих Луках в одном из финансовых учреждений также изъяли пятитысячную банкноту с признаками подделки. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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