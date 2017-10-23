0
14:51
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
14:31
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
13:13
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
12:55
Собачья работа № 1. Полицейский пёс
12:06
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
10:33
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
16:31
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
Еще новости
Общество

Областная библиотека приглашает на вечер поэзии Геннадия Кононова

29 октября в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает в медиа-холл Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина на вечер поэзии Геннадия Кононова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Программу откроет презентация нового сборника стихов «Тиль, или Мотивы Фландрии», который вышел в 2017 году. В книгу вошли зрелые произведения поэта, многие из которых ранее не печатались. Стихи Геннадия Кононова прочтет Валентина Кирилина, актриса театра «ПРО» (Санкт-Петербург). В исполнении псковских музыкантов прозвучат романсы на стихотворения поэта.

Геннадий Кононов (1959 – 2004 г.г.) окончил филологический факультет Псковского педагогического института, большую часть своей жизни работал учителем русского языка и литературы, преподавал в Пыталовском интернате для глухонемых детей, затем работал в Пыталовском районном управлении образования. Его жизнь оборвалась незадолго до 45–летия. Творческое наследие поэта составило около 2000 стихов и 18 повестей.

Печататься Геннадий Кононов начал еще при жизни. Его стихи публиковали известные всероссийские и региональные издания: литературные журналы «Юность», «Москва», «Русская провинция», «Литературная учеба», альманахи «Истоки», «Третье дыхание», «Предлог», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари», газеты «Литературная Россия», «Трибуна». Многое осталось неопубликованным.

В 2009 году по инициативе доцента кафедры русского языка и литературы Псков ГУ Вадима Андреева на средства друзей Кононова был издан поэтический сборник «На русских путях».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
23 октября 2017
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
23 октября 2017
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
23 октября 2017
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
23 октября 2017
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
23 октября 2017
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
22 октября 2017
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках 2
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
22 октября 2017
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 4

Идет загрузка...