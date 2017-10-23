Областная библиотека приглашает на вечер поэзии Геннадия Кононова

12:28, 23 октября 2017, ПАИ

29 октября в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает в медиа-холл Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина на вечер поэзии Геннадия Кононова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Программу откроет презентация нового сборника стихов «Тиль, или Мотивы Фландрии», который вышел в 2017 году. В книгу вошли зрелые произведения поэта, многие из которых ранее не печатались. Стихи Геннадия Кононова прочтет Валентина Кирилина, актриса театра «ПРО» (Санкт-Петербург). В исполнении псковских музыкантов прозвучат романсы на стихотворения поэта.

Геннадий Кононов (1959 – 2004 г.г.) окончил филологический факультет Псковского педагогического института, большую часть своей жизни работал учителем русского языка и литературы, преподавал в Пыталовском интернате для глухонемых детей, затем работал в Пыталовском районном управлении образования. Его жизнь оборвалась незадолго до 45–летия. Творческое наследие поэта составило около 2000 стихов и 18 повестей.

Печататься Геннадий Кононов начал еще при жизни. Его стихи публиковали известные всероссийские и региональные издания: литературные журналы «Юность», «Москва», «Русская провинция», «Литературная учеба», альманахи «Истоки», «Третье дыхание», «Предлог», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари», газеты «Литературная Россия», «Трибуна». Многое осталось неопубликованным.

В 2009 году по инициативе доцента кафедры русского языка и литературы Псков ГУ Вадима Андреева на средства друзей Кононова был издан поэтический сборник «На русских путях».

