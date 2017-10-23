Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации области до 20 декабря

12:48, 23 октября 2017, ПАИ

Государственный комитет по культуре принимает конкурсные документы на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия до 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно положению о премиях администрации Псковской области они присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусств, за архитектурные объекты, а также значимые проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Выдвижение произведений на соискание премий производится организациями независимо от их организационно-правовойформы, общественными объединениями, редакциями печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио-, телепрограмм, Интернет-ресурсов).

Комиссия по премиям принимает документы при условии, что выдвигаемые на соискание премии произведения были опубликованы (показаны, исполнены и т. д.) не менее чем за полгода с указанной даты.

Подробную информацию о проведении конкурса можно узнать здесь.