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Общество

Глава Гидрометцентра: Предстоящая зима ожидается по температуре близкой к норме

Предстоящая зима ожидается по температуре близкой к норме, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», - сказал Р. Вильфанд.
Как он отметил, если усреднить прогнозируемые температурные значения в предстоящий зимний период, сумма окажется около или выше нормы. Однако, метеоролог подчеркнул, что это не отменяет того, что будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.

«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим «нормальный прогноз», можно о нем говорить как о «средней температуре по больнице». Будут большие колебания, есть амплитуда», - сказал Роман Вильфанд

При этом он отметил, что пока метеорологи не могут предсказывать, сколько снега будет предстоящей зимой. «Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», - заключил глава Гидрометцентра.

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