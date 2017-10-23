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Общество

Тала Нещадимова: Предстоящей зимой Псковскую область ждут и сильные морозы, и оттепели

Предстоящей зимой Псковскую область ждут и сильные морозы, и оттепели. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы прогнозируем, что будут периоды и сильных снегопадов, и сильных морозов. Будут, скорее всего, и оттепели, как это случалось в последние годы», - уточнила специалист. 

По словам Талы Нещадимовой, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области 26 октября. «Но это будет не тот снег, который ляжет и будет лежать всю зиму», - уточнила она.

В утренние и ночные часы в Псковской области ожидаются отрицательные температуры, днём - от 0 до +5 градусов. 

Напомним, ранее предстоящая зима ожидается по температуре близкой к норме, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», - сказал он. Однако метеоролог подчеркнул, что это не отменяет того, что будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.

«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим «нормальный прогноз», можно о нем говорить как о «средней температуре по больнице». Будут большие колебания, есть амплитуда», - сказал Роман Вильфанд

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