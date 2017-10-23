Пьяный житель Плюсского района угнал ВАЗ в Пскове

13:32, 23 октября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж отдельной роты ДПС задержал гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 октября около 2:40 у дома по улице 128-й Стрелковой дивизии во время несения службы на патрульном автомобиле сотрудники отдельной роты ДПС остановили ВАЗ-21074, водитель которого не предъявил документы, удостоверяющие личность, а свои данные назвать отказался. При осмотре машины полицейские обнаружили, что на замке зажигания имелись следы взлома, провода зажигания были скручены, а ключей от автомобиля в замке зажигания не оказалось. В связи с этим на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

При проверке задержанным оказался 45-летний безработный, ранее судимый житель Плюсского района. Этот гражданин управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения, однако, в присутствии понятых от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении мужчины был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации. Кроме того, установлен факт угона данного транспортного средства от дома по улице Я. Фабрициуса в Пскове. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.