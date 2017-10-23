0
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
21:12
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
13:21
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
08:02
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
14:05
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
Еще новости
Происшествия

Пьяный житель Плюсского района угнал ВАЗ в Пскове

В Пскове экипаж отдельной роты ДПС задержал гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 октября около 2:40 у дома по улице 128-й Стрелковой дивизии во время несения службы на патрульном автомобиле сотрудники отдельной роты ДПС остановили ВАЗ-21074, водитель которого не предъявил документы, удостоверяющие личность, а свои данные назвать отказался. При осмотре машины полицейские обнаружили, что на замке зажигания имелись следы взлома, провода зажигания были скручены, а ключей от автомобиля в замке зажигания не оказалось. В связи с этим на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

При проверке задержанным оказался 45-летний безработный, ранее судимый житель Плюсского района. Этот гражданин управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения, однако, в присутствии понятых от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении мужчины был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации. Кроме того, установлен факт угона данного транспортного средства от дома по улице Я. Фабрициуса в Пскове. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
18 октября 2017
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
18 октября 2017
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 3
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 8
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
17 октября 2017
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
Пассажир Nissan погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО)
17 октября 2017
Пассажир Nissan погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО) 2

Идет загрузка...