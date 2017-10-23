Браконьеры с 270 кг рыбы пойманы на Чудском озере

16:42, 23 октября 2017, ПАИ

В середине октября в акватории Чудского озера задержаны двое браконьеров с 270 кг незаконно добытой рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Рыболовов-любителей, незаконно добывавших водные биоресурсы ставными сетями общей длиной 1600 метров, задержали в ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий инспекторы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области и сотрудники областного УМВД. В вылове браконьеров были 4 леща, 84 окуня, 73 ряпушки, 840 экземпляров плотвы и 584 судака. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, составил 234 тысячи рублей.

Незаконно добытая рыба, навигатор, лодка «Касатка» с подвесным мотором и 23 сети у нарушителей были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).