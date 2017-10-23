Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова

14:05, 23 октября 2017, ПАИ

Актер театра и кино Илья Соколовский рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о своих съемках в новом фильме Юрия Быкова, о грядущем спектакле в Пскове и своих ближайших планах.

«Я сейчас тружусь у Юрия Быкова в его новой картине «Завод», в Москве. Съемки проходят на территории рабочего завода. Там тяжелая работа, потому что все смены у нас ночные, все события, по сюжету, происходят ночью», - рассказал Илья Соколовский.

По его словам, завод полностью функционирует и днем там трудятся рабочие: «Днем там действительно кипит жизни, ну а ночью делает жизнь Быков. Мы реально видим, что люди там в три смены действительно работают. Когда мы покидаем завод, они вот приходят за станки. Я исполняю роль капитана СОБРа».

Отвечая на вопрос о грядущем спектакле «BОULEVARD (БУЛЬВАР) или У каждого свои недостатки», который состоится в Пскове 2 ноября, Илья Соколовский без спойлеров уточнил, что в основе спектакля лежит история о любви.

«История о любви и о тех людях, каждый из которых живет своей жизнью. Когда людей ставишь в иные обстоятельства, смотришь, чтобы они огляделись немного вокруг», - добавил актер.

Кроме того, по словам Ильи Соколовского, параллельно со съемками на «Заводе» Быкова, сейчас он занят в съемках сериала Александра Калугина под рабочим названием «Линия огня»: «Эта картина о пожарном, который попадает, если вкратце, в неприятную ситуацию».

Илья Соколовский также заявил, что очень рад знакомству с актером Алексеем Барабашом, исполнителем главной роли в новом сериале:«Я давно знал актера Алексея Барабаша «на расстоянии», теперь я наконец познакомился, это не разочарование, а интересное открытие для меня».

Актер заверил, что еще не до конца уверен в своих силах самостоятельно делать постановки в театре и кино. «Я не набрался еще смелости самому ставить что-то в театре и в кино. Я понимаю, что у меня есть друзья, которые очень мудрые и опытные, они ставят что-то на сцене. Авантюрные ребята. И у каждого бывают «выстрелы» и «проколы», - заявил он и пожелал актрисе Юлии Пересильд, которая взялась за режиссуру «Каштанки» в Псковском драмтеатре, «огромных и прекрасных побед».

Напоследок, Илья Соколовский пожелал псковичам, чтобы они чаще посещали кино и театр и заявил, что очень рад тому, что в городе появился «человеческий кинотеатр». «Если мы не будем ходить в кино и в театры, мозг мы, наверное, разминать так и не сможем», - отметил Илья Соколовский.

Напомним, в начале октября режиссер Юрий Быков приступил к съемкам своего нового фильма «Завод». Картина расскажет историю группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить завод, которому они отдали всю жизнь. 13 октября Быков объявил об уходе из кино на неопределенный период из-за обвинений в пропаганде и давлении на режиссера, связанном с сериалом «Спящие», выходящего на «Первом канале». «Завод» должен выйти в начале 2018 года и, по словам режиссера, эта картина станет его последней.