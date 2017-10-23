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Общество

Врио губернатора встретился с главой Великолукской епархии

В ходе рабочей поездки в Великие Луки 22 октября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил епархиальное управление и встретился с епископом Великолукским и Невельским Сергием. Об этом сообщается на сайте епархии.

Во время визита Михаил Ведерников в сопровождении владыки Сергия посетил домовой храм Епархиального управления и ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту здания, проводимых Великолукской епархией.

Епископ Сергий рассказал врио главы региона об организации церковной жизни в недавно образованной Великолукской епархии, образовательно-просветительской и миссионерской деятельности священнослужителей.

В завершение встречи епископ Великолукский и Невельский Сергий благословил Михаила Ведерникова иконой Спасителя, пожелал ему успехов и помощи Господа в деятельности на посту врио губернатора Псковской области.

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