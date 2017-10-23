Ворвавшийся на радиостанцию «Эхо Москвы» мужчина ударил ведущую ножом (ФОТО)
Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую эфира «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщается на сайте средства массовой информации.
По словом врачей, угрозы для жизни ведущей нет. Она госпитализирована.
Мужчина задержан охраной и передан полиции.
В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста «Эха Москвы». «Мы держим ситуацию на контроле» – заявил официальный представитель ведомства.