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Ворвавшийся на радиостанцию «Эхо Москвы» мужчина ударил ведущую ножом (ФОТО)

Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую эфира «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщается на сайте средства массовой информации.

Татьяну Фельгенгауэр. Фото: Собкор02

По словом врачей, угрозы для жизни ведущей нет. Она госпитализирована.

Мужчина задержан охраной и передан полиции.

Напавший на Татьяну Фельгенгауэр. Фото Виталия Рувинского

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста «Эха Москвы». «Мы держим ситуацию на контроле» – заявил официальный представитель ведомства.

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