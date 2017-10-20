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Политика

Представитель Пскова принял участие в обсуждении законопроекта о государственном и муниципальном контроле в Госдуме

Начальник Комитета правового обеспечения администрации города Валерий Наводкин принял участие в парламентских слушаниях по теме «Законопроект о государственном и муниципальном контроле», которые состоялись в Государственной Думе Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, слушания подготовили Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы. 

С докладом по теме парламентских слушаний выступили министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов. Парламентские слушания, на которых присутствовали представители 49 регионов, стали широкой общественной площадкой для всестороннего обсуждения темы, обозначенной президентом России. В обсуждении также приняли участие руководители министерств и ведомств, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, Общественной палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, «Опоры России», «Деловой России», общественных объединений предпринимателей. 

Участники слушаний обсудили подготовленный Минэкономразвития России проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Как отметили выступающие, данный законопроект вводит прогрессивные меры регулирования контрольно-надзорной деятельности: внедрение в практику работы обязательности проведения профилактики нарушения обязательных требований, установление единой для всех регионов формы проведения проверок малого и среднего бизнеса, усиление ответственности самих проверяющих за необоснованность проверок и внедрение для них системы оценки эффективности и результативности, широкое использование информационных технологий.

10 ноября проект Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» будет направлен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации для рассмотрения и принятия в установленном порядке.

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