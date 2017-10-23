60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной

14:31, 23 октября 2017, ПАИ

Весной 2018 года парки и скверы Пскова украсят 60 тысячи тюльпанов. В настоящее время в рамках муниципального контракта на территории города идет посадка растений, которые расцветут в конце апреля - начале мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали в Управлении городского хозяйства администрации города, на улицах Пскова появятся тюльпаны пяти цветов: розового, бордового, желтого, оранжевого, фиолетового. Общая площадь посадки составляет почти 1700 метров квадратных.

Весенние цветы украсят как традиционные центральные парки и скверы города (клумбы у стелы Город воинской славы на площади Победы и у могилы Неизвестного солдата, у памятного знака Первым жертвам фашистской оккупации на площади Ленина и в Детском парке), так и в отдаленных микрорайонах (клумбы в сквере на Сиреневом бульваре, парковой зоне у Дома офицеров, клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе).

Помимо этого, специалисты произвели необходимый перед зимой уход и обрезку многолетних цветов и кустарников.