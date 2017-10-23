0
14:51
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
14:31
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
13:13
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
12:55
Собачья работа № 1. Полицейский пёс
12:06
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
10:33
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
16:31
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
Еще новости
Общество

Родительский день прошёл в Псковском колледже искусств

21 октября, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошел Родительский день. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе учреждения.

На встрече родители и педагоги обсудили задачи учебно-воспитательного процесса, определили стратегические линии сотрудничества. В рамках родительского дня состоялось заседание родительского комитета, общее родительское собрание, беседы с кураторами, преподавателями, воспитателями общежития. Кроме того, прошел в колледже праздник посвящения в студенты первокурсников.

Родительское собрание провела директор колледжа, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова. Она познакомила аудиторию с самыми значительными и определяющими дальнейшую судьбу колледжа событиями последнего года, а также с организацией и различными аспектами деятельности колледжа искусств, как единого многопрофильного образовательного комплекса начального музыкально-художественного, среднего специального образования и дополнительного образования взрослых.

Заместитель директора по учебно-методической работе Зоя Королёва осветила вопросы организации учебного процесса в колледже в своём выступлении осветила.

Кроме того, родители побывали на театрализованном интерактивном представлении «Имя Вам – хранители искусства». В форме капустника студенты старших курсов колледжа искусств рассказали о достоинствах своей специальности первокурсникам и посвятили их в студенты.

«Проведение больших родительских собраний становится доброй традицией образовательного учреждения, поскольку взаимодействие семьи и педагогов помогает решить много учебных и воспитательных проблем», - отметили в колледже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
23 октября 2017
Ресторан Fabric Café вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание-2017»
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
23 октября 2017
60 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
23 октября 2017
Первый снег выпадет в Псковской области 24 октября
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
23 октября 2017
Интеллектуальные соревнования и школьная научно-практическая выставка откроются в Пскове
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
23 октября 2017
Внесены изменения в положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках
22 октября 2017
Михаил Ведерников взял на личный контроль строительство новой школы в Великих Луках 2
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
22 октября 2017
Полиция Великих Лук разыскивает мужчину в голубых кроссовках
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 4

Идет загрузка...