Сельхозпроизводители из Псковской области представят свои товары на региональных ярмарках в Москве

14:46, 23 октября 2017, ПАИ

До 27 октября на Юго-Западе столицы будет проходить очередная торговая сессия региональных ярмарок. На этот раз представляют свои товары сельхозпроизводители из Псковской, Тверской, Курской, Ярославской, Волгоградской и Рязанской областей, сообщается на сайте префектуры.

Жители ЮЗАО смогут найти товары от региональных предпринимателей на четырех ярмарках, которые расположены: на Нахимовском проспекте, владение 51/21, Профсоюзной улице, владение 41, Старокачаловской улице, владение 5 А и на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы.

Ярмарки готова принять посетителей с 8:00 до 19:00.