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Общество

Псковичи посадили деревья в сквере, где должна была появиться площадка для выгула собак

В минувшие выходные в Пскове жители домов по улице О. Кошевого и Труда вышли на субботник в сквер вдоль улицы Застенной, чтобы высадить деревья взамен тех, что были ликвидированы на данной территории в конце сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в субботнике приняли участие депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков, Дмитрий Михайлов и Сергей Федоров. Напомним, участок был расчищен и подготовлен для организации площадки для выгула собак по муниципальному контракту в рамках исполнения судебного решения. Жители выразили несогласие с соседством с площадкой для животных. Строительство было приостановлено.

В ходе субботника псковичи собрали опавшую листву и высадили деревья. Для восстановления зеленых насаждений Псковский трест зелёного хозяйства на безвозмездной основе предоставил жителям более 20 саженцев: ивы, татарские клены, канадские ели и лиственницы. Управление городского хозяйства администрации города Пскова обеспечило мероприятие инвентарем. Посадка деревьев согласована с администрацией муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков сообщил, что данная территория претендует на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Субботник и озеленение участка является подготовительным этапом для дальнейшего благоустройства парковой зоны.

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